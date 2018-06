Sturaro, l’agente: “Via dalla Juventus solo per l’estero”

In questa stagione, come Claudio Marchisio, Stefano Sturaro ha trovato pochissimo spazio in campo nella Juventus di Massimiliano Allegri. Carlo Volpi, suo agente, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni de ilbianconero: “Essere nella rosa della Juve impone ragionamenti diversi rispetto a quello che accadrebbe in altre squadre. Rugani sarebbe titolare ovunque, alla Juve l’asticella è talmente alta che si deve giocare il posto. Stefano ha sempre goduto della massima fiducia dello staff tecnico e della dirigenza, ha sofferto per qualche infortunio di troppo nella stagione appena conclusa. In ogni caso mai, in tre anni, ci è stato suggerito di cercare squadra altrove. Oggi posso dire che Sturaro rimarrà alla Juventus al 90 per cento. Poi il calciomercato è in continua evoluzione, con l’eventuale arrivo di altri giocatori si potrebbero fare nuovi ragionamenti. Ma la base è sempre la fiducia che il club e l’allenatore continuano a testimoniargli in ogni occasione. Possibile cessione? Sarebbe complicatissimo rimanere in Italia per chi dovesse andar via da questa Juve, significherebbe comunque fare un passo indietro. Il calcio più adatto alle caratteristiche di Stefano è quello inglese, ma dalla Spagna stanno arrivando significativi interessamenti”.