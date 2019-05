Theo Hernandez piace a una squadra italiana. L’agente: “Sì, l’interesse è reale”

Potrebbe essere in Italia il futuro del terzino Theo Hernandez, 21enne di proprietà del Real Madrid ma al momento in prestito alla Real Sociedad. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato raccolte dal quotidiano Il Mattino, il Napoli sarebbe una delle prime scelte, tanto che perfino il suo agente Manuel Garcia Quilon – già procuratore di Raúl Albiol e Callejon – ha detto: “Agli azzurri piace, l’interesse è reale”. Non sa però se è già avvenuto un contatto fra il club di Aurelio De Laurentiis e quello di Florentino Perez. Fratello minore di Lucas Hernandez, Theo è un classe 1997 mancino che ha buonissime qualità di corsa; cresciuto nell’Atletico Madrid, nel 2017 è stato acquistato dall’altra squadra della capitale spagnola dopo un anno trascorso in prestito all’Alavés.