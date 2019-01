Tobido, l’agente: “Juve e Napoli? Ci sono tanti club su di lui”

Radiomercato sussurra di un possibile approdo in Italia di Jean Clair Tobido del Tolosa. Bruno Satin, agente del difensore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro del suo assistito, che piace molto a Juventus e Napoli: “Ci sono tanti club importanti su di lui. Ora ha la possibilità di accordarsi per la prossima stagione ma per ora è al Tolosa e non voglio commentare per non creargli problemi in questa fase delicata”. Il giocatore fa gola a tanti, in Italia e in Europa. In Germania ci hanno fatto un pensierino Bayern Monaco e Lipsia. In Italia però, è la Juve ad essere in pole per il francese.