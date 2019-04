Top player del Real Madrid rompe con il club: c’è la Juventus su di lui

Raphael Varane vuole lasciare il Real Madrid. Secondo El Chiringuito Tv, il calciatore francese ha dichiarato ai dirigenti spagnoli la sua intenzione di andare via a giugno. Il campione del mondo francese piace molto alla Juventus che potrebbe ricomporre la coppia tanto vincente al Real con Cristiano Ronaldo. Ma a Madrid fanno sapere che la cifra da pagare si avvicina ai 90 milioni di euro. Varane si è trasferito al Real nell’estate del 2011 per 10 milioni di euro. In questa stagione ha collezionato 24 partite nella Liga realizzando due gol. Il contratto del francese con il Real Madrid è valido fino all’estate del 2022 ma c’è anche una clausola da 200 milioni.