Adem Ljajic aspetta di ricevere l’offerta giusta per lasciare il Torino.

Il trequartista serbo, che non è partito per l’amichevole contro il Liverpool per un problema alla coscia sinistra, piace molto in Francia, Turchia e Russia, con i dirigenti granata che attendono una proposta economicamente soddisfacente prima di lasciarlo partire.

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.