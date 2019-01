Torino, si lavora al colpo Perotti

Quella vissuta fin qui da Diego Perotti non è certamente la miglior stagione in carriera, con appena una rete realizzata in tre presenze in campionato con la maglia della Roma. Proprio per questo l’argentino potrebbe cambiare aria a gennaio, con il pressing del Boca Juniors che si fa di ora in ora sempre più insistente. Tuttavia il giocatore, reduce da tre stagioni con i giallorossi, preferirebbe restare in Italia e nei suoi confronti, secondo quanto raccolto da TMW, si sarebbe manifestato l’interesse del Torino, con il direttore sportivo Gianluca Petrachi che si sarebbe già messo in contatto con Monchi. I granata sono infatti alla ricerca di un esterno offensivo, viste anche le quasi sicure partenze di Simone Edera e di Vittorio Parigini.