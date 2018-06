Torino, smentita sull’interesse per Marchiso: “Fake news”

Il futuro di Claudio Marchisio è un rebus, ma di sicuro non sarà al Torino. Il centrocampista della Juventus ha vissuto un’annata complicata, viste le tante panchine e non ha ancora deciso cosa fare in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato oggi da La Stampa, Marchisio è un sogno di mercato del Torino, pronto a giocarsi le sue carte. Il quotidiano scriveva di un possibile contatto col direttore sportivo granata Petrachi a Ibiza. Notizia che è stata prontamente smentita dal club granata attraverso i propri canali social: “Fake news di giornata: Marchisio al Toro”.