Torino, Soriano verso l’addio

Dopo soli pochi mesi, sembra già essere giunta al termine l’esperienza di Roberto Soriano con la maglia del Torino. Il centrocampista avrebbe infatti trovato l’accordo per il passaggio al Bologna già a gennaio, con gli emiliani alla ricerca di rinforzi per cercare di uscire dalla zona retrocessione. Soriano con i granata ha fatto fatica ad imporsi, nonostante le undici presenze collezionate in campionato. La rottura definitiva con l’ambiente è arrivata dopo il derby perso contro la Juventus, con l’ex Sampdoria “colpevole” di aver messo il like ad alcuni post su Instagram di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala in cui i due bianconeri festeggiavano la vittoria. Gesto mai accettato dalla tifoseria granata, che, da quel momento, non ha più visto di buon occhio il centrocampista. E adesso un addio che sembrava già da giorni inevitabile.