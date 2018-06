Torreira, il padre: “Napoli? Meglio concentrarsi sulle possibilità concrete”

Il Napoli potrebbe perdere Jorginho che interessa fortemente al Manchester City e si sta guardando intorno per cercare un sostituto. Nei mesi scorsi gli azzurri si sono mossi in anticipo per trovare un accordo con Lucas Torreira, ma l’intesa non è mai arrivata. Nelle ultime settimane la trattativa con l’agente del centrocampista della Sampdoria è ripartita, ma ancora le parti sembrano distanti. Intervistato dai microfoni di CalcioNapoli24live, il padre di Torreira, Ricardo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La volontà di Lucas è quella di crescere, lui e il suo agente si occupano del futuro. Napoli? Per il momento non voglio lasciarmi andare a dei sogni ma alle possibilità concrete di Lucas. Napoli e Uruguay hanno la divisa simile? Si, è vero (ride, ndr)”.

URUGUAY – “Siamo molto felici per la chiamata in Nazionale per i Mondiali, ha fatto tanti sacrifici ed è molto soddisfatto. Ha sperato davvero con ansia la chiamata dell’Uruguay, lui viene da un paese piccolo ed è motivo di grande soddisfazione. Nonostante l’Uruguay sia un paese molto piccolo c’è tanto entusiasmo, tutti pensano che questa squadra possa fare un grande Mondiale. Conosco poco l’Italia, ho visto solo e città di Pescara e Genova dove ha giocato Lucas, ma sono rimasto incantato”.

ANCELOTTI – “E’ una persona meravigliosa e un grande allenatore, capisce molto di calcio”.