Torreira, l’agente: “Nessun accordo con il Napoli, decideremo dopo il Mondiale”

Grazie alle buone prestazioni con la maglia della Sampdoria, Lucas Torreira ha conquistato un posto tra i pre-convocati del ct dell’Uruguay Tabarez in vista del Mondiale. L’ex pescarese sembra avere buone chances anche di superare l’ultimo taglio e quindi di raggiungere davvero la Russia, dove non partirebbe da titolare, ma con buone possibilità di mettersi in mostra. Al termine della rassegna iridata, poi, il centrocampista diventerà protagonista del mercato, visto che l’addio alla Sampdoria sembra scritto.

L’interesse del Napoli è datato, ma la trattativa non si è affatto conclusa. Questo quanto dichiarato da Pablo Bentancur, agente di Torreira, intervenuto a Radio Kiss Kiss: “So che Sampdoria e Napoli si stanno parlando, ma al momento è solo una cosa tra club – ha detto Bentancur – Non c’è nulla di deciso per il futuro di Lucas, dopo il Mondiale valuteremo il da farsi”. Torreira ha appena completato la seconda stagione di Serie A e ha debuttato con l’Uruguay nelle amichevoli di fine marzo contro Repubblica Ceca e Galles, entrando in entrambi i casi nel secondo tempo.

Sampdoria, Ferrero libera Torreira