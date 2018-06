Tottenham, Kane rinnova fino al 2024

Considerato uno dei migliori centravanti in circolazione, Harry Kane ha giurato fedeltà al Tottenham. Gli Spurs non avevano nessuna intenzione di privarsi della loro punta di diamante e quest’oggi è stato ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 2024. Lo ha ufficializzato lo stesso club inglese affermando “da quando è uscito dalla nostra accademia, si è affermato come uno dei migliori attaccanti del calcio europeo”. Nel 2017 Kane è stato anche il giocatore che ha segnato in Europa più gol nell’anno solare (56), 39 dei quali in Premier dove ha migliorato il primato che apparteneva ad Alan Shearer.