Tottenham, l’ex bianconero Llorente verso l’Athletic Bilbao

Nostalgia dell’Athletic Bilbao per Fernando Llorente. L’ex centravanti della Juventus, oggi al Tottenham, avrebbe espresso il desiderio di lasciare l’Inghilterra per tornare nel club che lo ha lanciato nel grande calcio. E la società londinese, secondo quanto raccolto da Marca, sarebbe pronta a soddisfare la volontà dell’attaccante, fin qui autore di quattro reti in Premier League. Il Tottenham vorrebbe infatti liberarsi di quei giocatori non ritenuti essenziali per il progetto tecnico ma che percepiscono ingaggi alti, come, appunto, nel caso dello spagnolo. Nelle scorse settimane si era parlato di un accordo già raggiunto con i turchi del Galatasaray, ma Llorente avrebbe dichiarato espressamente di preferire la destinazione spagnola, riabbracciando così i colori del Bilbao.

Nei prossimi giorni, quando il mercato invernale sarà ufficialmente aperto, sono attesi sviluppi.