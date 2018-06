Tottenham, Pochettino: “Allenare il Real Madrid è il massimo, ma sto bene qui”

Mauricio Pochettino torna a parlare del Real Madrid. Dopo la clamorosa decisione di Zinedine Zidane di lasciare la panchina del club, in casa Real è partita da subito la caccia al nuovo tecnico. Uno dei primi nomi è stato quello dell’attuale allenatore del Tottenham, ma l’amministratore delegato del club inglese Daniel Levy non sembra disposto a lasciarlo partire.

Nel frattempo dopo le voci e le smentite di facciata, il tecnico argentino ha strizzato l’occhio a Florentino Perez e durante un’intervista ai microfoni di Radio Rivadavia ha dichiarato: “Si è parlato molto negli ultimi giorni. Ho già detto quello che dovevo dire. Non aggiungerò nulla. E’ chiaro che il Real può essere il club migliore del mondo. Per un calciatore o un allenatore argentino significherebbe raggiungere il punto più alto della carriera. Però sono felice al Tottenham. Mi lascerò trasportare dal calcio. Non soffro, cerco di essere preparato per quando le situazioni accadono. E quando arrivano le opportunità, devi sapere come trarne vantaggio”.

