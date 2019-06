Ufficiale – Altro innesto per il Real Madrid: dal Lione arriva il terzino Mendy

Scatenato il Real Madrid in queste settimane di calciomercato: dopo i “colpacci” Hazard e Jovic, i blancos ufficializzano l’arrivo del terzino sinistro Ferland Mendy. Francese classe 1995, dal 2017 giocava nel Lione, squadra grazie alla quale è diventato grande, conquistando anche la convocazione con la Nazionale francese. Anche Juventus, Barcellona e Paris Saint-Germain hanno insistito per averlo, ma Mendy ha dato fiducia al connazionale Zidane, che gli ha promesso anche un buon minutaggio per permettergli la convocazione da parte del c.t. francese Deschamps in vista degli Europei 2020. Nell’ultima stagione, il promettente terzino ha totalizzato 3 gol in 44 presenze fra tutte le competizioni. Verrà presentato al Santiago Bernabeu mercoledì prossimo 19 giugno.