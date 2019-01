Ufficiale – Chelsea, ecco Pulisic dal Borussia Dortmund

Primo colpo del calciomercato. A metterlo a segno è il Chelsea di Maurizio Sarri.

Primo acquisto di livello internazionale. Come riferisce il comunicato ufficiale apparso sul sito del Borussia Dortmund, il club inglese si è assicurato l’acquisto dell’attaccante statunitense classe ’98 Christian Pulisic per 64 milioni di euro. I Blues completano l’operazione in questa finestra di trattative, ma lasceranno il giocatore in prestito in Germania fino alla conclusione della stagione.

ANNUNCIO – “Giocare in Premier League è sempre stato il sogno di Pulisic” – ha detto il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc, che poi aggiunge: “In questo contesto, abbiamo deciso di accettare un’offerta estremamente importante da parte del Chelsea, data la ravvicinata scadenza del contratto. Christian Pulisic è un personaggio perfetto. Sono sicuro che nei prossimi mesi farà tutto ciò che è in suo potere per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi sportivi che il Borussia Dortmund si è prefissato”.