Ufficiale – Fornals, niente Napoli: il talento spagnolo si trasferisce al West Ham

È tutto fatto per l’arrivo al West Ham del talento spagnolo Pablo Fornals dal Villarreal per una cifra pari a 30 milioni di euro, la stessa per cui sembrava il centrocampista 23enne destinato al Napoli di Carlo Ancelotti fino a qualche settimana fa. Nel comunicato del club londinese si legge che si tratta del secondo acquisto più costoso della storia per il West Ham dopo quello di Felipe Anderson dalla Lazio e che ha firmato un contratto di 5 anni, con opzione per aggiungerne altri. Famoso per le sue incursioni in mezzo al campo e per i suoi assist perfetti, ha segnato 9 gol in 96 presenze con il Villarreal. “Sono molto contento e felice di essere qui – ha detto lo spagnolo -, sono molto grato per l’opportunità che mi è stata concessa e ripagherò la fiducia sul campo”.