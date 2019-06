Ufficiale: Hazard è un nuovo giocatore del Real Madrid

Adesso è ufficiale: Eden Hazard è un nuovo giocatore del Real Madrid. Ad annunciarlo, tramite i propri canali ufficiali, il club spagnolo, con il belga che lascia il Chelsea dopo sette anni. Le merengues presenteranno ufficialmente il fantasista giovedì 13 giugno nella sala stampa del Saantiago Bernabeu.

IL SALUTO DEL CHELSEA – I blues hanno salutato Hazard con un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale: “Hazard verrà ricordato come uno dei più grandi calciatori della nostra storia, aiutando la squadra a vincere due Premier League, due Europa League, la FA Cup e la Coppa di Lega. Inoltre, è stato nominato miglior giocatore del club in quattro occasioni. Una stella splendente in tutti questi numerosi successi ottenuti dalla squadra. Un’esperienza fatta di 352 partite, ventitreesimo nella storia del club, e 110 reti, il nono nella classifica di tutti i tempi”.