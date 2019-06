Ufficiale – Il Real Madrid acquista il giapponese Kubo, ex cantera del Barcellona

È pronto all’avventura con il Real Madrid il classe 2001 Takefusa Kubo, arrivato dal Tokyo FC ma che in passato era cresciuto nella cantera dei rivali del Barcellona. Una storia che vale la pena raccontare, perché il giapponese era pronto a tornare in blaugrana, colori con cui ha sempre voluto giocare, ma le altre pretese economiche e le difficoltà contrattuali hanno portato il giocatore a scegliere un’altra squadra, accettando la proposta dei blancos. Nel dettaglio, ha chiesto un milione di euro all’anno per cinque anni di contratto, cose che non rientravano nella filosofia del Barcellona. Quando arrivò in età puerile, Kubo subito fu chiamato “nuovo Messi”; è un trequartista di grande talento che all’occorrenza può fare anche il centravanti. Ha già esordito con la Nazionale maggiore ed è pronto a sorprendere tutti in Spagna. Inizialmente farà parte del Castilla, la formazione B delle merengues che milita in terza serie.