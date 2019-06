Ufficiale – Rafinha lascia il Bayern e torna in patria: giocherà nel Flamengo

Non solo Ribery e Robben, anche un altro giocatore che ha contribuito ai successi della storia recente del Bayern Monaco ha lasciato la truppa bavarese: parliamo del brasiliano Rafinha, 34enne, che nelle ultime 8 stagioni ha collezionato 6 gol in 266 presenze, vincendo 7 Bundesliga, 4 Supercoppe di Germania, 3 Coppe di Germania, ma soprattutto una Champions League, una Supercoppa Uefa e un Mondiale per club. Scaduto il contratto, ha deciso di tornare nel suo Paese ed è ufficiale il contratto biennale con il Flamengo, che lo ha comunicato tramite i propri canali web e social. Rafinha ha vissuto anche una parentesi italiana: infatti, prima di approdare al Bayern, ha giocato 34 partite con il Genoa in Serie A.