Ufficiale – Real Madrid, preso Jovic. L’Eintracht: “Grazie di tutto, macchina da gol”

Colpaccio del Real Madrid che si assicura le prestazioni dell’attaccante Luka Jovic dall’Eintracht Francoforte. Appena dopo pranzo sono arrivati i comunicati ufficiali di entrambe le società per formalizzare l’accordo: farà parte delle merengues fino al 2025, è arrivato in cambio di 65 milioni di euro. Nella stagione che si è appena conclusa, con il club tedesco ha segnato 27 gol in 48 presenze, di cui ben 10 in Europa League, competizione in cui la formazione di Hütter è arrivata fino alle semifinali, uscendo di scena ai rigori col Chelsea. Ha attirato l’attenzione del Real Madrid da tempo, la trattativa era ben avviata ed ora Zidane può sorridere per il colpo messo a segno da Florentino Perez. Serbo classe 1997, è cresciuto calcisticamente nella Stella Rossa di Belgrado, per poi vestire le maglie di Benfica e, appunto, Eintracht di Francoforte, che lo ha salutato augurandogli il meglio e definendolo “Macchina da gol”.