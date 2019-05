Un difensore chiude le porte alla Juventus: “Resto nella mia squadra”

Non sarà alla Juventus il futuro di Marquinhos, difensore in forza al Paris Saint-Germain. È stato lo stesso centrale 25enne ad affermarlo ai giornalisti: “Voi sapete più cose di me (sorride, ndr), non so da dove siano uscite le voci di un mio possibile addio a fine stagione. L’anno prossimo giocherà ancora al Paris Saint-Germain ed è sicuro al 100%”. Nato a San Paolo nel 1994, fu la Roma a portarlo in Italia nel 2012, dandogli la possibilità di farsi conoscere a livello internazionale. È bastata una stagione in giallorosso per convincere il Psg a procedere all’acquisto per una cifra superiore ai 30 milioni di euro: è reduce dalla sesta stagione a Parigi, con cui ha vinto 5 Ligue 1, 6 Supercoppe francesi, 5 Coppe di Lega e 4 Coppe di Francia.