Valladolid, Ronaldo prova il colpo Galactico

Ci ha provato e riprovato nelle scorse sessioni di mercato. Il suo Valladolid si è meritatamente salvato e adesso, dopo la vacanza premio promessa e regalata, Ronaldo pensa in grande.

Il nome per le ambizioni future del club spagnolo è quello del giovane Vinicius Junior, stellina brasiliana del Real Madrid. Già al momento del suo arrivo nella capitale madrilena, il Fenomeno aveva provato a convincere Florentino Perez a lasciargli il giocatore per farlo crescere e ambientare ne La Liga. Con Zidane, poi, il classe 2000 non ha trovato troppo spazio e allora ecco l’assist per Ronaldo. Come riporta AS, il presidente del Valladolid vorrebbe tornare alla carica per l’attaccante 18enne: un colpo Galactico per le ambizioni della sua squadra. Il Fenomeno è sempre stato un grande fan dell’ex Flamengo e adesso lo vorrebbe avere con sé per farlo crescere e per far crescere anche i sogni della sua società.