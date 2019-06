Vidal, addio Barcellona: in arrivo una super offerta dalla Cina

Il matrimonio tra Arturo Vidal e il Barcellona potrebbe essere arrivato ai titoli di coda. L’ex Bayern Monaco e Juventus, attualmente impegnato con il Cile in Copa America, sarebbe sul punto di lasciare il club blaugrana. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, un colosso cinese sarebbe pronto ad una mega offerta per stappare il numero 22 dal club blaugrana. Ancora non si conosce precisamente l’identità del club interessato, ma si pensa possa essere il Guangzhou Evergrande, squadra attualmente allenata da Fabio Cannavaro.

Sullo stesso asse, solamente un’anno fa, il Barcellona aveva chiuso l’operazione Paulinho proprio con la società cinese. Altre fonti, in questo caso il portale francese Soccer Link, parlando di un’offerta già presentato al giocatore, giratagli dal proprio rappresentate. Vidal, la starebbe valutando e potrebbe essere il prossimo “colpo ad effetto” per il campionato asiatico dopo altri grandi nomi come Hamsik e Lavezzi.

Uno dei motivi principali per cui il cileno potrebbe accettare le lusinche della Chinese Super League sarebbe il suo ruolo al Barcellona. Infatti, con l’arrivo del giovane de Jong, Vidal troverebbe sempre meno spazio e a 32 anni, un’offerta molto ricca dal punto di vista economico, potrebbe davvero fare al suo caso.