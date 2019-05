Wenger annuncia: “Pronto a tornare, ma sono ad un bivio…”

Ha lasciato la panchina dell’Arsenal solamente un anno fa, adesso Arsene Wenger si è detto pronto a fare il suo ritorno nel mondo del calcio. Allenare? Chi lo sa, magari fare il dirigente.

Regna incertezza nelle parole dell’ex tecnico dei Gunners che alla BBC ha parlato del proprio futuro dopo i 22 anni trascorsi in Premier League alla guida dell’Arsenal: “Ho pensato di tornare subito ad allenare, ma sono contento di essermi fermato. Ora sono a un bivio: sono pronto a tornare, non necessariamente come manager. Devo ancora decidere e lo farò molto presto. Il calcio è la mia passione, rientrerò presto in questo mondo, anche se non so in quale ruolo. Nell’ultimo anno ho fatto tante cose e devo dire che non mi è dispiaciuto stare un po’ più lontano dai riflettori e dallo stress. Ho una prospettiva migliore di quello che succede, vedo gli errori che commettono i tecnici e non ne devo pagare il prezzo. Sono arrivato alla conclusione che voglio condividere quello che ho imparato nella vita perché penso che sia utile. Devo solo scegliere in che modo farlo e lo deciderò presto”.

Infine un pensiero sulla sua vecchia squadra: “Mi manca l’Arsenal, lì ci ho lasciato il cuore. Ho dedicato la mia vita a questo club per 22 anni e sarà sempre la mia squadra”.