West Ham, clamoroso no a una super-offerta del Manchester United per Arnautovic

Che José Mourinho fosse un estimatore di Marko Arnautovic non lo si scopre oggi. L’allenatore portoghese e l’attaccante austriaco non scattò la scintilla all’Inter, complice la concorrenza spietata e la giovane età del giocatore, “forte” anche di un carattere non semplicissimo, ma la comune militanza in Premier ha permesso allo Special One di cambiare idea, apprezzando le qualità del giocatore.

Così, dopo le parole di ammirazione della fine del campionato, ecco la conferma attraverso una super-offerta che il Manchester United avrebbe presentato al West Ham per assicurarsi le prestazioni di Arnautovic: secondo il Daily Mirror i Red Devils si sono spinti a mettere sul piatto fino a 60 milioni, ricevendo però un clamoroso no dal club londinese, che valuta evidentemente di più il giocatore classe ’89, destinato a essere un punto fermo del nuovo West Ham targato Manuel Pellegrini nonostante una prima stagione deludente con i claret & blue.

