Catania, 24 i convocati per il Siena

I playoff per il Catania sono giunti in una fase cruciale. Rossazzurri domani a Siena per la sfida contro la Robur. Questa mattina, al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato 24 giocatori per la sfida al Siena, in programma mercoledì 6 giugno alle 20.45 allo stadio “Artemio Franchi” e valida per l’andata della semifinale “A” della Final Four dei playoff del campionato Serie C 2017/18. Biagianti e compagni, in Toscana da stasera, sosterranno domani alle 10.30 una sessione di risveglio muscolare. Giovedì pomeriggio, a Torre del Grifo, primo allenamento in vista del match di ritorno.

Questi gli atleti a disposizione: PORTIERI – 22 Martinez, 12 Pisseri. DIFENSORI – 4 Aya, 16 Blondett, 26 Bogdan, 21 Esposito, 19 Manneh, 15 Marchese, 13 Semenzato, 5 Tedeschi. CENTROCAMPISTI – 27 Biagianti, 17 Bucolo, 23 Di Grazia, 10 Lodi, 32 Mazzarani, 8 Porcino, 6 Rizzo. ATTACCANTI – 9 Barisic, 14 Brodic, 24 Caccavallo, 11 Curiale, 29 Ripa, 34 Rossetti, 7 Russotto.