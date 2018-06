Catania, Barisic: “Affrontare il Siena con lo stesso spirito visto contro il Feralpi”

Ancora una volta decisivo per il Catania Maks Barisic che pur giocando da quinto di centrocampo riesce sempre ad arrivare nel cuore dell’area di rigore e pungere. Questa l’analisi della prova del numero 9 etneo. “E’ un momento di gioia per me, ma anche per la mia squadra che con pieno merito ha raggiunto la semifinale. Ho fatto un gol importante in un momento importante che ha sbloccato una gara dura contro un avversario che correva tantissimo. Adesso pensiamo al Siena che dobbiamo affrontare con lo stesso spirito visto in questo doppio confronto con il Feralpi”