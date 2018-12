Catania, Calapai: “Vittoria a Rieti molto importante. Gol con dedica speciale a…”

La vittoria di oggi a Rieti ha permesso al Catania di fare un grosso passo avanti in classifica. Match winner Luca Calapai che ha realizzato un gol davvero bello. L’esterno rossazzurro al terzo gol in campionato nel post partita ha detto: “Tornare da Rieti con i tre punti è molto importante per il nostro campionato. Nel primo tempo non siamo stati perfetti anche se ci è stato annullato un gol regolare ma nella ripresa siamo entrati bene in campo con il piglio giusto e alla fine il risultato è meritato. Abbiamo mantenuto il pallino del gioco per tutta la partita contro un avversario che si è difeso per quasi tutta la partita. Il mio gol è bello quanto importante perchè ci ha permesso di portare a casa una vittoria. La mia dedica va a tutta la città di Catania provata per il terremoto”.