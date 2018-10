Catania, due indisponibili per Monopoli. L’elenco dei convocati

Seconda trasferta consecutiva per il Catania che dopo aver vinto a Pagani sarà di scena a Monopoli. Al termine della rifinitura, svolta oggi in Puglia, l’allenatore Andrea Sottil ha convocato 23 giocatori per la sfida in programma martedì 23 ottobre alle 20.30 allo stadio “Vito Simone Veneziani” e valevole per la prima giornata del girone C del campionato Serie C 2018/19. Indisponibili i convalescenti Giuseppe Rizzo e Maks Barisic. Biagianti e compagni, già in ritiro pre-gara, sosterranno domani alle 10.30 una seduta di risveglio muscolare. Mercoledì, alle 16.30, allenamento a Torre del Grifo.

Questi gli atleti a disposizione: PORTIERI 22 Damiano Fabiani 12 Matteo Pisseri 1 Guido Pulidori DIFENSORI 4 Ramzi Aya 17 Joel Baraye 26 Luca Calapai 23 Simone Ciancio 28 Andrea Esposito 3 Dragan Lovric 8 Luigi Alberto Scaglia 5 Tommaso Silvestri CENTROCAMPISTI 6 Federico Angiulli 27 Marco Biagianti 21 Rosario Bucolo 16 Cristian Ezequiel Llama 10 Francesco Lodi 19 Kalifa Manneh 29 Alessio Rizzo ATTACCANTI 14 Fran Brodic 11 Davis Curiale 9 Alessandro Marotta 24 Adis Mujkic 20 Andrea Vassallo