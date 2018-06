Catania, esaurita anche la curva Sud

Il Catania potrà contare sulla forza dei suoi tifosi per la grande sfida con il Siena, semifinale di ritorno playoff Serie C. Ad un solo giorno dall’evento, i dati sulla vendita dei ticket d’ingresso sono straordinari. Sono stati infatti tutti venduti i tagliandi della curva Nord e della Sud, zone calde del tifo rossazzurro, ma presto potrebbe registrarsi il sold out anche in tribuna B. #Cataniaspinge e i tifosi dimostrano di avere un amore così grande per la propria squadra del cuore.

I biglietti validi per assistere alla gara Catania-Robur Siena, in programma domenica 10 giugno alle 20.30 allo stadio “Angelo Massimino” saranno in vendita ai botteghini di Piazza Spedini, nei seguenti giorni ed orari:

– sabato 9 giugno, fino alle ore 19.00

– domenica 10 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 14.00