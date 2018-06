Catania-Feralpi Salò, 2-0 secondo tempo

Il Catania fa il suo debutto nei playoff davanti ai propri tifosi. I rossazzurri dopo il pareggio esterno sul terreno della Feralpi Salò, ospitano i lombardi al Massimino per la gara che vale un posto in semifinale. L’1-1 dell’andata consente agli etnei di qualificarsi con vittoria e pareggio. Infatti, in caso di parità di gol e di punti, niente supplementari: si qualifica la squadra che gioca in casa, in quanto meglio classificata in campionato. Itasportpress.it seguirà il match con la diretta testuale e con foto dallo stadio.

76′ Esposito in campo per Barisic e Marchese prende il posto di Lodi

72′ Partita saggia del Catania che nel primo tempo ha fatto sfogare l’avversario per poi punirlo nella ripresa con un micidiale uno-due

70′ GOOOLLLLL CATANIA: conclusione in porta di Russotto e Bagadur di testa mette il pallone nella propria porta nel tentativo di intercettare la sfera

66′ Ammonito Aya per un fallo su Marchi

65′ Doppio cambio per il Feralpisalò Esce Raffaello e Tardardini per Rocca e Marchi

64′ Ripa che errore: Russotto da’ un assist al bacio ma il numero 9 etneo tira centrale da ottima posizione e il portiere respinge

63′ Catania dopo il vantaggio sembra essersi liberato di un peso. In due circostanze etnei hanno sfondato sulla sinistra senza verticalizzare.

62′ Tifosi scatenati e parte il coro “Chi non salta rosanero è”

60′ Ripa ha preso il posto di uno stanco Curiale

58′ Errato retropassaggio di Marchi e Barisic si è incuneato in area battendo il portiere Livrieri con un bel tocco di esterno. Catania avanti

58′ GOOOOOLLLLLL BARISICCCCC

56′ Ammonito il numero 6 del Feralpi Ranellucci per un fallo pericoloso

55′ Conclusione di Biagianti ma è debole e il portieri Livrieri blocca

52′ Bella iniziativa personale di Russotto ma viene murato dai difensori avversari.

50′ Russotto ci prova di testa ma la conclusione è debole

49′ Non trova sbocco una incursione di Porcino sulla sinistra

48′ Per il Catania si stanno scaldando diversi calciatori

46′ Cominciato il secondo tempo con gli stessi calciatori della prima frazione di gioco

SECONDO TEMPO

Catania ha provato poche verticalizzazioni in questi 45′ e le punte sono rimaste troppo isolate. Barisic è stato più impegnato nella fase di contenimento. Il Feralpi ha avuto una condotta di gioco più attendista ma la squadra di Toscano ci ha provato in contropiede ad avvicinarsi dalle parti di Pisseri. Poche emozioni nella prima frazione di gioco con pochi tiri nello specchio della porta da parte delle due squadre. Nervosismo a fior di pelle al Massimino con le due squadre che hanno reclamato la concessione di un calcio di rigore.

Finisce il primo tempo 0-0

45′ Ammonito Porcino per un fallo su Tantardini

42′ Porcino messo a terra in area di rigore da Tantardini ma ancora una volta l’arbitro non ritiene ci siano gli estremi per un penalty

40′ Poche geometrie del Catania con Lodi che non riesce a trovare lo spazio giusto per imbeccare le punte

36′ Partita che resta ancora sullo 0-0 con le due squadre che non riescono a spingere con gli esterni

32′ Pericolo il Feralpi in contropiede ma Biagianti chiude in angolo su Guerra che aveva messo una pericolosa palla in mezzo

31′ Scintille in campo e gara molto fisica con il nervosismo che sale

29′ Espulso l’allenatore Toscano per proteste

28′ Stavolta sono gli ospiti a reclamare il rigore per un contatto in area fra Ferretti e Bogdan. Ma per l’arbitro non c’è nulla

26′ Punizione di Lodi ma il suo tiro termina fuori dallo specchio della porta

25′ Ammonito Marchi per un fallo su Barisic sulla destra

21′ Trattenuta la maglia di Barisic in area ma l’arbitro non ravvisa gli estremi per un calcio di rigore

20′ Rossazzurri che ci provano a sinistra con Porcino e trovano un angolo

16′ Catania punge: cross di Porcino dalla sinistra e Russotto di testa spedisce oltre la traversa

15′ Ancora un’opportunità per i bresciani: Ferretti di testa palla alta

14′ Pericolo scampato per il Catania: Ferretti solo davanti a Pisseri scivola e non riesci a colpire

11′ Il Feralpi in fase di non possesso palla si schiera con il 5-3-2: è Tantardini a scalare sulla linea dei difensori

10′ Gara in una fase di studio: la tensione condiziona le due squadre che sono contratte

9′ Curiale lanciato a rete ma era in una posizione di fuorigioco

6′ Buona chiusura di Barisic su Parodi

4′ Conclusione dalla distanza di Magnino, ma palla in curva

3′ Catania in pressing, la squadra etnea ha guadagnato campo

2′ Grande caldo al Massimino: circa 27 gradi.

1′ Iniziato il match

Catania in maglia rossazzurra, Feralpi in maglia bianca

In tribuna il presidente del Catania Franco e quello della Sicula Leonzio Leonardi

Feralpi: novità in difesa con Bagadur in campo e Tantardini spostato a centrocampo

Catania: Lucarelli in avvio si affida agli stessi 11 che hanno cominciato la partita di andata. Rizzo ha vinto il ballottaggio con Mazzarani. Barisic sempre quinto di centrocampo.

Al Massimino più di 13 mila spettatori

Le formazioni ufficiali:

CATANIA (3-5-2) 12 Pisseri; 4 Aya, 15 Blondett, 26 Bogdan; 9 Barisic, 10 Lodi, 27 Biagianti, 6 Rizzo, 8 Porcino; 7 Russotto, 11 Curiale. (22 Martinez, 5 Tedeschi, 13 Semenzato, 15 Marchese, 21 Esposito, 32 Mazzarani, 17 Bucolo, 14 Caccavallo, 19 Manneh, 23 Di Grazia, 24 Brodic). All. Lucarelli.

FERALPI SALO’ (3-5-2) 22 Livieri; 14 Bagadur, 6 Ranellucci, 5 P. Marchi; 26 Tantardini, 8 Magnino, 23 Staiti, 16 Raffaello, 24 Parodi; 11 Ferretti, 17 Guerra. (1 Spezia, 4 Capodaglio, 9 M. Marchi, 15 Turano, 10 Gamarra, 19 Marchetti, 39 Rocca, 25 Emerson, 27 Dettori, 30 Voltan, 37 Loi, 38 Ponce). All. Toscano.

ARBITRO Amabile di Vicenza (Marinenza-Mazzei)