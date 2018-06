Catania-Feralpi Salò, le probabili formazioni

Fare calcoli sarebbe un grave errore. Il Catania questa sera, nel match di ritorno dei quarti di finale della fase nazionale playoff, sa di avere un bel vantaggio nei confronti del Feralpi Salò, ma non deve commettere l’errore di giocare per il pareggio. Lo ha fatto l’Alessandria nel turno precedente ed è stata eliminata dalla compagine di Toscano che ha violato lo stadio Moccagatta. L’1-1 dell’andata consente ai rossazzurri di qualificarsi con vittoria e pareggio e di gestire meglio la partita visto che in caso di parità di gol e di punti, niente supplementari: si qualifica la squadra che gioca in casa, in quanto meglio classificata in campionato. Per quanto riguarda la formazione pochi dubbi per mister Lucarelli orientato a confermare il 3-5-2 dell’andata. Qualche ballottaggio comunque c’è a centrocampo. I lombardi lamentano qualche assenza di troppo per infortuni e squalifiche ma Toscano punta sull’orgoglio della sua squadra ed ha promesso battaglia al Massimino dove ci sarà una bella cornice di pubblico. Previsti circa 15 mila spettatori. Fischio d’inizio alle 20.30 e Itasportpress.it seguirà il match con la diretta testuale.

Queste le probabili formazioni:

CATANIA (3-5-2) 12 Pisseri; 4 Aya, 15 Blondett, 26 Bogdan; 9 Barisic, 10 Lodi, 27 Biagianti, 32 Mazzarani, 8 Porcino; 7 Russotto, 11 Curiale. (22 Martinez, 5 Tedeschi, 13 Semenzato, 15 Marchese, 21 Esposito, 6 Rizzo, 17 Bucolo, 14 Caccavallo, 19 Manneh, 23 Di Grazia, 24 Brodic). All. Lucarelli.

FERALPI SALO’ (3-5-2) 22 Livieri; 26 Tantardini, 6 Ranellucci, 5 P. Marchi; 39 Rocca, 8 Magnino, 23 Staiti, 16 Raffaello, 24 Parodi; 11 Ferretti, 17 Guerra. (1 Spezia, 4 Capodaglio, 9 M. Marchi, 14 Bagadur, 15 Turano, 10 Gamarra, 19 Marchetti, 25 Emerson, 27 Dettori, 30 Voltan, 37 Loi, 38 Ponce). All. Toscano.

ARBITRO Amabile di Vicenza (Marinenza-Mazzei). (andata 1-1)