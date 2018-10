Catania, fissata la data di chiusura della campagna abbonamenti

Il Calcio Catania rende noto che la Campagna Abbonamenti si concluderà martedì 16 ottobre, poche ore prima del fischio d’inizio di Catania-Trapani, seconda gara dei rossazzurri allo stadio “Angelo Massimino” nel girone C del Campionato Serie C 2018/19.

Campagna Abbonamenti 2018/19 – Giorni ed orari di apertura degli sportelli

BOTTEGHINI DI PIAZZA SPEDINI –

in funzione anche per la prevendita dei biglietti validi per assistere a Catania-Trapani

(sottoscrizione abbonamenti con e senza card “Cuore Rossazzurro”)

– lunedì 15 ottobre, dalle 9.00 alle 19.00.

– martedì 16 ottobre, dalle 9.00 alle 14.00

CATANIA POINT

in funzione anche per la prevendita dei biglietti validi per assistere a Catania-Trapani



(sottoscrizione abbonamenti esclusivamente con card “Cuore Rossazzurro”) – lunedì 15 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30

– martedì 16 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

VENDITA ONLINE (con card “Cuore Rossazzurro”)