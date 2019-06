Catania, giudice sportivo severo con club e tre calciatori: le motivazioni e i turni di squalifica

Il Catania dopo l’eliminazione dai playoff di serie C ad opera del Trapani, incassa anche la stangata del giudice sportivo che ha squalificato i tre espulsi al Provinciale. La società rossazzurra è stata multata di 3.000 euro perché propri sostenitori durante la gara esponevano uno striscione e intonavano un coro inneggiante ad Antonio Speziale (plurirecidiva, r.proc.fed.,r.c.c.).

Queste le motivazioni:

Due giornate a ESPOSITO ANDREA (CATANIA) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

Una giornata a CALAPAI LUCA (CATANIA) per aver colpito con uno schiaffo alla testa un avversario cui contendeva il pallone.

Una giornata a BIAGIANTI MARCO (CATANIA) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.