Catania, i convocati di Lucarelli per la Fidelis Andria. Ci sono anche Brodic e Porcino. Out Marchese

Al termine della seduta di rifinitura, svolta nel pomeriggio allo stadio “Fausto Coppi” di Ruvo di Puglia, l’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato 21 giocatori per la sfida alla Fidelis Andria, in programma domenica 4 febbraio alle 16.30 allo stadio “Degli Ulivi” e valida per la ventiquattresima giornata del girone C del campionato Serie C 2017/18, quinta di ritorno.

All’andata, sabato 23 settembre 2017, Catania-Fidelis Andria 1-0: st 45° Lodi su rigore.

Quella odierna è la prima convocazione in maglia rossazzurra per Antonio Porcino e Fran Brodic. Tra gli indisponibili anche Giovanni Marchese, costretto al riposo dalla lombosciatalgia.

Rossazzurri già in ritiro pre-gara. Martedì alle 14.30, a Torre del Grifo, primo allenamento in vista di Catania-Cosenza.

Questi gli atleti a disposizione:

PORTIERI

22 Martinez, 12 Pisseri.

DIFENSORI

4 Aya, 16 Blondett, 26 Bogdan, 21 Esposito, 19 Manneh, 13 Semenzato, 5 Tedeschi.

CENTROCAMPISTI

27 Biagianti, 17 Bucolo, 23 Di Grazia, 18 Fornito, 10 Lodi, 32 Mazzarani, 8 Porcino, 6 Rizzo.

ATTACCANTI

9 Barisic, 14 Brodic, 11 Curiale, 29 Ripa.