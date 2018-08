Catania, i convocati di Sottil per il Foggia. Out Curiale

L’allenatore del Catania Andrea Sottil ha convocato 17 giocatori per la sfida al Foggia, in programma domenica 5 agosto alle 20.45 allo stadio “Pino Zaccheria” e valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia 2018/19. Domani alle 10.00, in Puglia, in programma per Biagianti e compagni una sessione di risveglio muscolare; gli atleti non convocati, oggi in campo per una doppia seduta, svolgeranno un allenamento in mattinata a Torre del Grifo. Curiale out per affaticamento muscolare. Lunedì, rossazzurri a riposo. Martedì, alle 17.30, in calendario la ripresa della preparazione.

Questi gli atleti a disposizione: PORTIERI – Fabiani, Pisseri. DIFENSORI – Blondett, Lovric, Marchese, Noce. CENTROCAMPISTI – Biagianti, Bucolo, Caccetta, Di Grazia, Fornito, Lodi, Papaserio. ATTACCANTI – Barisic, Graziano, Pozzebon, Rossetti.