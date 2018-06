Catania, i convocati per il Feralpi e l’aggiornamento sulla prevendita

Domani al Massimino il Catania avrà a disposizione due risultati su tre per passare il turno e accedere alle semifinali della fase nazionale playoff. Basterà non perdere contro il Feralpi Saò per ottenere il pass e sfidare la vincente di Siena-Reggiana, ma i rossazzurri non vogliono fare calcoli ed entreranno in campo per vincere visto che è anche il debutto davanti al proprio pubblico. La prevendita è andata bene anche oggi e finora sono 11.060 gli spettatori che si sono assicurati un posto in tribuna o in curva al Massimino acquistando il tagliando. Domani botteghini di Piazza Spedini aperti dalle 9.30 alle 14 poi rivendite secondo orari di chiusura. Ma la soluzione migliore è quella di acquistarlo online comodamente da casa seguendo le indicazioni riportate sul sito www.listicket.com.

Di seguito, le indicazioni dettagliate. CATANIA-FERALPISALÒ – 03/06/2018 – Ore 20.30 Prezzi Curve € 10 + diritto di prevendita (€ 1,50) Tribuna B € 20 + diritto di prevendita (€ 1,50) Tribuna A € 30 + diritto di prevendita (€ 1,50) Tribuna Elite € 50 + diritto di prevendita (€ 1,50) Settore Ospiti – € 10 + diritto di prevendita (€ 1,50)

CONVOCATI – Seduta di rifinitura, svolta nel pomeriggio nella struttura sportiva del Catania. L’allenatore Cristiano Lucarelli ha convocato 24 giocatori per la sfida al Feralpisalò, in programma domani alle 20.30 allo stadio “Angelo Massimino”. All’andata, mercoledì 30 maggio 2018, Feralpisalò-Catania 1-1: pt 46° Guerra su rigore; st 29° Ripa. Biagianti e compagni, in ritiro pre-gara da stasera, sosterranno domani alle 10.30 una sessione di risveglio muscolare. Lunedì, a Torre del Grifo, allenamento in mattinata.