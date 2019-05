Catania, i convocati per il Potenza

Al termine della rifinitura, svolta in mattinata a Torre del Grifo, l’allenatore del Catania Andrea Sottil ha convocato 23 giocatori per la sfida al Potenza, in programma domenica 19 maggio alle 18.30 allo stadio “Alfredo Viviani” e valevole per l’andata del primo turno della Fase Nazionale – Play Off del Campionato Serie C 2018/19. Biagianti e compagni in ritiro pre-gara da stasera, in Basilicata. Lunedì mattina, rientro in sede e primo allenamento in vista del match di ritorno, in calendario mercoledì alle 20.30 al “Massimino”.

Questi gli atleti a disposizione: PORTIERI 33 Lorenzo Bardini 12 Matteo Pisseri DIFENSORI 4 Ramzi Aya 17 Joel Baraye 26 Luca Calapai 28 Andrea Esposito 3 Dragan Lovric 15 Giovanni Marchese 5 Tommaso Silvestri 29 Lorenzo Valeau CENTROCAMPISTI 6 Federico Angiulli 27 Marco Biagianti 21 Rosario Bucolo 30 Giuseppe Carriero 16 Cristian Llama 10 Francesco Lodi 19 Kalifa Manneh 18 Giuseppe Rizzo ATTACCANTI 14 Fran Brodic 11 Davis Curiale 32 Matteo Di Piazza 9 Alessandro Marotta 7 Vincenzo Sarno