Catania-Juve Stabia, proclamata la “Giornata Rossazzurra”. Ecco i prezzi dei biglietti

Come ha annunciato l’ad Pietro Lo Monaco ai microfoni di Itasportpress.it, in occasione della partita Catania – Juve Stabia è stata proclamata la “Giornata Rossazzurra”. Pertanto, non saranno validi gli abbonamenti.

Di seguito i prezzi che verranno applicati: prezzo + diritti di prevendita

Tribuna Elite € 30 + 3

Tribuna A € 20 + 2

Tribuna B € 10 + 1,5

Curve € 5 + 1,5

Per questa partita saranno vigenti anche le seguenti tariffe speciali:

Donne € 2 + 1,5

Under 12 € 2 + 1,5 (per i nati dopo il 17/3/2006)

Over 60 € 2 + 1,5 (per i nati prima del 18/3/1949)

Queste tariffe saranno valide per tutti i settori tranne che per la Tribuna Elite