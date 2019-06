Catania, le certezze di Lo Monaco sul futuro

Dubbi, incertezze, equivoci a Torre del Grifo tra il patron Nino Pulvirenti e l’amministratore Pietro Lo Monaco non ce ne sono e non ce ne potrebbero mai essere in futuro. L‘esperto dirigente di Torre Annunziata da quanto trapela da Torre del Grifo, non è mai stato messo in discussione da Pulvirenti e mai avrebbe pensato di cacciarlo o declassarlo spogliandolo dai compiti di calciomercato.

DECIDO IO – Secondo una nostra interpretazione Lo Monaco è nelle condizioni di decidere il suo futuro senza dipendere da nessuno. Nemmeno dal patron Pulvirenti visto che il plenipotenziario dirigente avrebbe messo quattrini di tasca sua in passato.

FIORENTINA – Lo Monaco ha messo da parte offerte importanti come quella arrivata da Firenze pur di rimanere a Catania. Il direttore sta già pensando alla prossima stagione e pare che il tecnico ex Siracusa Sottil, sarà esonerato e al suo posto arriverà molto probabilmente Cristiano Lucarelli, già allenatore etneo nella stagione 2017/18.