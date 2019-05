Catania, le ultime su biglietti e arrivo allo stadio per il match col Trapani

Febbre da play off a Catania con i tifosi che non vorranno saltare il match tra i rossazzurri e il Trapani in programma mercoledì alle 20.30 al “Massimino”. Oggi alle 13 si registra già un boom di vendita di tagliandi per la partita che con molta probabilità segnerà la stagione della squadra di Sottil. Già esauriti i tagliandi per accedere alla Curva Nord, mentre il dato aggiornato alle 13 è di 10.038 spettatori. Si va verso il tutto esaurito insomma al Massimino per un match molto sentito e atteso. I botteghini di Piazza Spedini riapriranno lunedì alle 9 ma è probabile che resteranno aperti a lungo visto che si andrà verso il tutto esaurito prima di mercoledì. In occasione della partita, la metropolitana rimarrà aperta fino alle ore 23.30. Le fermate di interesse sono quella di San Nullo (ai tifosi che andranno in Curva Nord o Tribuna A) e quella di Milo (a coloro che andranno invece in Curva Sud e Tribuna B). Insomma tutta la città si sta mobilitando per assicurare ai tifosi, un accesso facilitato non solo allo stadio ma anche per il trasporto urbano.