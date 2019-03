Catania, Lo Monaco a ISP: “Novellino ha portato serenità. Novità per la Giornata Rossazzurra”

L’ad del Catania, Pietro Lo Monaco è soddisfatto della prova dei rossazzurri contro il Catanzaro. Un successo in Calabria, che fa anche pensare che il discorso per il primo posto potrebbe non essere ancora chiuso come conferma il dirigente etneo ai microfoni di Itasportpress.it: “Io ci credo ancora e per avere la conferma che non dico bugie chiedete ai calciatori cosa avevo previsto prima del match del Ceravolo. Oggi è stata una tappa importante per il nostro processo di crescita. Domenica avremo il big match con la Juve Stabia che vogliamo a tutti i costi vincerlo”.

NOVELLINO – Lo Monaco a Itasportpress.it dice la sua sul mister che ha debuttato oggi in trasferta sulla panchina del Catania. “Il merito principale di Novellino è quello di aver portato serenità alla squadra nel momento in cui sembrava che i calciatori stessero perdendo l’autostima. Quando si cambia tecnico, ci sono sempre dei motivi e di solito ci si aspetta la cosiddetta scossa e direi che il mister l’ha già data ai suoi ragazzi. E’ stato molto bravo Novellino. Guardiamo al futuro con ritrovata fiducia visto che recupereremo altri elementi importanti”.

MARCHESE – L’ad etneo giudica la prova del terzino di Delia alla sua prima gara da titolare giocata per quasi tutti i 90′: “Marchese in una difesa a tre a sinistra è l’ideale ma dovrà ancora dare molto di più anche se lascia ben sperare visto che è un elemento dotato di grande esperienza e saggezza tattica. Con Aya, Silvestri e Marchese mi sembra che Novellino abbia a disposizione una difesa forte che in questo momento dà molta affidabilità”.

GIORNATA ROSSAZZURRA – Infine a Itasportpress.it, Lo Monaco tocca una questione importante che riguarda i tifosi in vista della partita di domenica con la Juve Stabia. “Ci sarà la Giornata rossazzurra contro la capolista, ma sarà particolare con prezzi popolarissimi. Le curve costeranno 5 euro, ma non è un discorso economico visto che è una partita speciale e un momento speciale per avere la partecipazioni di tutti i tifosi. Sono convinto che ci saranno anche i gruppi organizzati in curva perchè loro sono innamorati del Catania e amano come nessun altro la maglia. Al di là delle prese di posizione, io ho chiarito un concetto che tutti conoscevano. I nostri tifosi sono impagabili e dobbiamo regalare una bella giornata contro la Juve Stabia. Noi vogliamo vincere questo campionato e fino all’ultima giornata ci batteremo per questo.”