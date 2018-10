Catania, Lodi: “Chiuderò la carriera qui. Col Trapani dobbiamo vincere perchè vogliamo la B”

Ciccio Lodi, talentuoso centrocampista napoletano che ha più volte definito sua “seconda pelle”, la maglia del Catania, ha toccato 150 presenze con la casacca rossazzurra. Una lunga e splendida storia di calcio e passione, iniziata nell’ormai lontano febbraio del 2011 in trasferta e poi al “Massimino”, alla vigilia del giorno di San Valentino dello stesso anno, con l’indimenticabile senso di meraviglia destato dalla doppietta decisiva contro il Lecce, quando la squadra dell’Elefante passò dall’1-2 al 3-2 per effetto di due punizioni vincenti nel giro di 5 minuti di gioco, dal 35° al 40° del secondo tempo: è la prima pagina del romanzo che lega indissolubilmente il centrocampista di Frattamaggiore al Catania.

Si tratta di un “genio indiscusso”, come lo definisce uno slogan della campagna abbonamenti del Catania, si scrive di un giocatore capace di battere con astuzia, freddezza e fantasia anche un certo Buffon a Torino, al 95°, realizzando quello che fu definito dal sito ufficiale della Lega Serie A “il gol più bello del Campionato Serie A Tim 2010/11”. Al termine di quel sondaggio, la magia del 23 aprile 2011 all’Olimpico ottenne il 25% delle preferenze e Lodi superò la concorrenza di: Pirlo (15%), Cavani (13%), Sneijder (13%), Del Piero (10%), Marchisio (9%), Chevanton (8%), Di Natale (5%) e Pellissier (2%).

Per amore, con amore e per un sogno di riscatto, Ciccio Lodi è ancora con noi e vuole tornare in alto con il “suo” Catania, perché il Catania è di tutti quelli che lo amano e quindi anche suo. Il mancino più temuto quando la palla è ferma a venti metri dalla porta, ancor peggio per il portiere se in posizione leggermente defilata, affida le sue sensazioni ed emozioni al sito ufficiale del club etneo: “Per me è una bella emozione, sarebbe stato un momento perfetto se avessimo vinto. Abbiamo fatto una grande partita, nel secondo tempo un po’ meno rispetto al primo però pensiamo già al Trapani, primo in classifica ed imbattuto: è un bel banco di prova, vorremmo riscattare i due punti persi al “Pinto”. Noi superiori ai campani? La superiorità si dimostra sul campo, non a parole; di sicuro abbiamo dato una dimostrazione di forza. Ora archiviamo la gara di Caserta. Il Catania c’è e lotta per vincere il campionato, inutile nascondersi: la prestazione di ieri è importante, l’episodio non ci ha premiato ma ci ricarichiamo subito e ci proiettiamo a martedì. Partendo dalle 150 presenze con questa maglia, vi dico che vorrei continuare ad indossarla fino alla fine della mia carriera, finché avrò la forza di giocare a calcio. Non giocherò più altrove. Con i miei compagni, cercherò di raggiungere gli obiettivi che la squadra, la città e la società meritano”. Ieri 9 tifosi non residenti in Sicilia, sugli spalti del settore ospiti del “Pinto”, al vostro fianco… “Abbiamo notato ed apprezzato, sono stati molto generosi. Il calcio, senza tifosi, è brutto: speriamo che le trasferte siano sempre consentite ai nostri sostenitori”. Prima del fischio d’inizio di Catania-Trapani, il Calcio Catania consegnerà a Francesco Lodi una maglia-ricordo, congratulandosi per il significativo traguardo d’appartenenza.

Lodi e il Catania 150 volte insieme, il dettaglio:

Serie C 2018/19 – 3 presenze ed un gol

Coppa Italia 2018/19 – 3 presenze e 2 gol

Playoff Serie C 2017/18 – 4 presenze ed un gol

Serie C 2017/18 – 29 presenze e 7 gol

Coppa Italia Serie C 2017/18 – una presenza

Serie A Tim 2013/14 – 19 presenze e 2 gol

Tim Cup 2013/14 – una presenza

Serie A Tim 2012/13 – 33 presenze e 6 gol

Tim Cup 2012/13 – 4 presenze e 2 gol

Serie A Tim 2011/12 – 37 presenze e 9 gol

Serie A Tim 2010/11 – 16 presenze e 3 gol