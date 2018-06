Catania, Lucarelli: “Meritata la semifinale. Avrei preferito la Reggiana ma il Siena…”

Il 2-0 al Feralpi ha spinto il Catania in semifinale playoff. Il tecnico Lucarelli giudica la prova della sua squadra in sala stampa: “Una partita giocata con la testa stasera. Dopo aver visto il match dell’andata avevamo preso le misure all’avversario e oggi abbiamo interpretato bene la partita. Li abbiamo colpiti nel momento giusto ma correvano parecchio. Stiamo bene fisicamente e adesso godiamoci questa semifinale. Avrei preferito incontrare la Reggiana perchè ha giocato più partite del Siena ma a questo punto va benissimo tutto. i toscani non segnano tanto ma subiscono anche poco. Nei prossimi giorni faremo le valutazioni perchè il Siena ha cambiato spesso modulo durante il campionato. Mi conforta il nostro stato di salute e sotto l’aspetto della condizione fisica stiamo crescendo”