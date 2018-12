Catania-Monopoli 0-0

Il Catania al Massimino per chiudere il 2018 con una vittoria. Gli etnei ospitano il Monopoli gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C Girone C.

32′ Ammonito Rizzo

29′ Catania aggressivo quest’oggi anche se finora è mancata la lucidità negli ultimi sedici metri

27′ Percussione di Marotta in area ma il difensore del Monopoli gli soffia la sfera

23′ Gerardi che tiro dal limite! Ma Pisseri devia in angolo con un grande intervento

20′ Catania vicino al vantaggio: testa di Ciancio per Marotta che solo davanti al portiere svirgola di esterno sinistro

16′ Ammonito De Franco per fallo su Curiale

13′ Occasionissima Monopoli: sugli sviluppi di una punizione testa di Ferrara ma palla di poco a lato

9′ Prima vera occasione per il Catania con Biagianti che tira in porta da buona posizione ma Pissardo blocca

5′ Buoni ritmi al Massimino con il Catania subito alla ricerca del gol e il Monopoli a difendersi e ripartire

1′ Match iniziato

Queste le formazioni ufficiali

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Calapai, Aya, Esposito, Ciancio; Rizzo, Lodi, Biagianti; Manneh, Curiale, Marotta. A disposizione: Pulidori, Lovric, Scaglia, Bucolo, Angiulli, A. Rizzo, Mujkic, Vassallo, Brodic, Llama. Allenatore: Sottil

MONOPOLI (3-5-2): Pissardo; Ferrara, De Franco, Mercadante; Fabris, Zampa, Scoppa, Sounas, Donnarumma; Gerardi, Mendicino. A disposizione.: Saloni, Gallitelli, Bei, Gatti, Mangione, Rota, Pierfederici, Maimone, Montinaro, Paolucci, Mangni, Mavretic, Berardi. Allenatore: Scienza