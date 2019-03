Catania, Novellino: “Con mentalità operaia siamo passati a Catanzaro”

Il tecnico del Catania, Walter Novellino ha analizzato il successo della squadra rossazzurra sul terreno del Catanzaro. “Grande vittoria qui a Catanzaro che non deve illudere nessuno, ma sono contento per i ragazzi che hanno fatto una gara ordinata. La qualità dei miei uomini ha fatto la differenza oggi e alla fine la vittoria direi che è meritata. Questi ragazzi avevano bisogno di ritrovare un po’ più’ di autostima e al di là di chi ha fatto gol, questa vittoria mi permette di lavorare con più serenità in vista del match con la Juve Stabia e ritrovare tutti gli elementi. Oggi abbiamo incontrato un bel Catanzaro ma con la mentalità operaia abbiamo saputo vincere al Ceravolo”.