Catania, Novellino: “Stiamo migliorando e da Catanzaro aspetto segnali importanti”

Il mister rossazzurro Walter Novellino presenta la sfida di domani con il Catanzaro in sala stampa: “Il miglior gioco del campionato lo pratica la Juve Stabia ma anche il Catanzaro allenato da un tecnico molto bravo come Auteri fa bene. Stiamo migliorando in tante cose e affrontiamo una squadra forte e sul loro campo, ma anche noi siamo all’altezza dei giallorossi. Il Catania ha bisogno di ritrovarsi mentalmente ed essere compatto. Tocca a me dargli certezze e anche un modo di stare bene in campo e domani possiamo fare una buona gara. Dobbiamo fare bene nelle prossime tre gare e far tornare i tifosi allo stadio con prestazioni degne. Di Piazza? Deve essere tatticamente più attento e devo fargli capire che ci stanno le giocate prestabilite. Bardini titolare? Non è apposto fisicamente, a Pisseri diamo fiducia, è lui il nostro portiere”. Novellino chiude con una osservazione tattica su Manneh. “E’ un buon giocatore che in determinati momenti ti spacca la partita, ma tatticamente deve migliorare tanto. Non deve andare sempre in profondità ma sapere che c’è il corto e lungo”.