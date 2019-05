Catania, oggi il sorteggio ma ecco chi potrai affrontare nei play off Fase Nazionale

Il successo roboante contro la Reggina ha spalancato le porte al Catania della Fase Nazionale dei play off di Serie C. I rossazzurri (migliori quarti) sono testa di serie insieme a Pisa, Imolese, Catanzaro e Viterbese squadre che non possono scontrarsi tra di loro. Nel sorteggio di questa mattina a Firenze il Catania potrà essere abbinato a: Arezzo, Carrarese, FeralpiSalò, Monza e Potenza. Le teste serie avranno due vantaggi: giocheranno il match di ritorno in casa mercoledì 22 maggio, se al termine della doppia sfida la somma totale dei gol risulta pari a passare il turno saranno le teste di serie. Non c’è la regola delle coppe europee con il gol in trasferta che vale doppio in caso di parità.