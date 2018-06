Catania, parte bene la prevendita per il match col Siena

Comincia bene la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Robur Siena, valida per il ritorno della Semifinale A dei Playoff – Fase Final Four del Campionato Serie C 2017/18, in programma allo stadio “Angelo Massimino” domenica 10 giugno alle 20.30. I biglietti venduti oggi sono stati 2.251. Come noto, in occasione dei playoff la Lega Italiana Calcio Professionistico determina il prezzo del biglietto per ogni singola gara e riconosce alle società di ticketing la possibilità di aggiungere allo stesso il diritto di prevendita. I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio in tutte le rivendite autorizzate, elencate nella Sezione biglietteria del sito del Catania, ed online, seguendo le indicazioni riportate sul sito www.listicket.com (da quest’anno anche con servizio Stampa@casa). I tagliandi non saranno in vendita al Catania Point.

Di seguito, le indicazioni dettagliate.

CATANIA-ROBUR SIENA – 10/06/2018 – Ore 20.30

Prezzi

Curve € 10 + diritto di prevendita (€ 1,50)

Tribuna B € 20 + diritto di prevendita (€ 1,50)

Tribuna A € 30 + diritto di prevendita (€ 1,50)

Tribuna Elite € 50 + diritto di prevendita (€ 1,50)

Settore Ospiti – Vendita non attivata in attesa di indicazioni dell’Autorità competente