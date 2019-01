Catania, per l’esterno d’attacco si insegue un calciatore di club di Serie B

Le corsie esterne possono diventare le armi più affilate del Catania. La dirigenza rossazzurra attenderà qualche giorno per assestare il colpo giusto per l’attacco visto che solo oggi si è aperto il calciomercato di riparazione. Sarà sicuramente un over e non un under il nuovo rinforzo visto che per il reparto avanzato si vuole trovare l’usato sicuro. L’ad Pietro Lo Monaco e il ds Cristian Argurio tengono d’occhio due esterni offensivi che possano esaltare maggiormente il 4-3-3 del tecnico Sottil. Nelle ultime ore il telefono dei due dirigenti etnei è molto caldo e lo stesso amministratore delegato ha affermato della possibilità di inseguire un calciatore di un club di B che sta giocando poco e che potrebbe trovare spazio alle pendici dell’Etna. Non c’è fretta di chiudere perchè in ogni caso in organico diversi attaccanti possono adattarsi, persino Marotta ha caratteristiche di ala.